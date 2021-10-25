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Dağder futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Dağder futbol turnuvası başladı

25.10.2021 09:37
Dağder futbol turnuvası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Dağder koordinasyonunda düzenlenen '16. Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası', 35 takımın katılımıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Dağder koordinasyonunda düzenlenen '16. Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası', 35 takımın katılımıyla başladı. Daha ilk maçtan kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva, yaklaşık 8 hafta sürecek.

Bursa'da sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşların sosyal projelerine de destek olmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine bağlı dağ köylerinin Bursa'daki sesi olan Dağder tarafından bu sene 16'ncısı düzenlenen 'Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası', Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Atıcılar Spor Tesisleri'nde başladı. 35 mahalle takımının katıldığı turnuva, yaklaşık 8 hafta sürecek. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı marifetiyle her an sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Dağder ile ortaklaşa organizasyon düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldız, turnuvada mücadele eden takımlara başarılar diledi.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, turnuvanın hayırlı olmasını dilerken, dostluk ve kardeşlik içerisinde maçların yapılmasını temenni etti. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, dağ yöresinin kaynaşmasını sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Dağder Başkanı Yaşar Türk, turnuvayı yöre gençlerinin birbirleriyle tanışıp kaynaşması, birlikte iş yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediklerini belirterek desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından turnuva, protokol ve takım oyuncularının toplu fotoğraf çekiminin ardından başlama vuruşuyla başladı. - BURSA

Dağder futbol turnuvası başladı
Dağder futbol turnuvası başladı
Dağder futbol turnuvası başladı
Dağder futbol turnuvası başladı
Dağder futbol turnuvası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dağder futbol turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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