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Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu - Son Dakika

Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu

06.10.2021 10:02
Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk şampiyonlarına ve CMAS-TSSF 4.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk şampiyonlarına ve CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda dereceye girenlere törenle madalyaları takdim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 Ekim Salı günü başlayan 9 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ilk gün nefesler sabit ağırlık çift palet (CWT) disiplininde tutuldu. 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında ilk gün CWT disiplininde 57 sporcu mücadele etti. Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında yapılan dünya şampiyonası kadınlar CWT yarışlarında Slovenya'dan dünya rekortmeni unvanına sahip Alenka Artnik 105 metreye dalarak dünya şampiyonluğuna ismini yazdırdı. Fransa'dan Marianne Gillespie 103 metreyle dünya ikincisi oldu. Çekya'dan Alena Konecna 91 metreye başarılı bir dalış yaparak Dünya üçüncüsü oldu. Erkeklerde yine dünya rekortmeni bir başka isim dünya şampiyonu oldu. Rus Alexey Molchanov, tek nefeste 128 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu. Tunus'tan Valid Bouhiaf 116 metreyle dünya ikincisi, Yunanistan'dan Christos Karelos 112 metreyle dünya üçüncüsü oldu.

"Master erkeklerde iki dünya rekoru kırıldı"

İlk gün yapılan CWT yarışlarında master erkekler kategorisinde iki dünya rekoru kırıldı. Danimarka'dan Jesper Stechmann 88 metreyle dünya rekoru kırarak masterlarda dünya şampiyonu oldu. Dünya ikincisi olan Çek sporcu Petr Vala 81 metreyle bugünkü ilk dünya rekorunu kırmıştı. Dünya üçüncüsü ise Almanya'dan Jens Stotzner. Stotzner, 59 metreyle dünya üçüncüsü oldu.

"Dünya kupası, dört disiplinde sahiplerini buldu"

TSSF tarafından gerçekleştirilen CMAS-TSSF "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda sabit ağırlık paletsiz (CNF), ip destekli paletsiz (FIM) sabit ağırlık paletli (CWT) ve sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplinlerinde kadın ve erkekler kategorisinde madalyalar verildi. 2 dünya rekorunun kırıldığı sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) kadınlar kategorisinde Slovenya'dan Alenka Artnik 106 metrelik derecesiyle Dünya Kupası'nın ve dünya rekorunun sahibi oldu. İkinci sırada İtalyan sporcu Alessia Zecchini 105 metrelik derecesiyle yer aldı. Zecchini, ilk gün elde ettiği bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. 94 metrelik derecesiyle Ukrayna'dan Nataliia Zharkova bronz madalya kazanarak aynı zamanda Ukrayna ulusal rekorunu da kırdı. Erkekler CWT-BF yarışlarında Slovakya'dan Martin Zajac, 88 metrelik başarılı dalışıyla Dünya Kupası'nı kazandı. Şili'den Daniel Arias, 75 metre ile gümüş madalya elde etti. Milli Sporcu Serkan Toprak, 73 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu.

"İp destekli sabit ağırlıkta Şahika Ercümen'den Dünya Kupası ve Türkiye rekoru"

İki Türkiye rekoru da İp destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde kırıldı. Kadınlarda Milli Sporcu Şahika Ercümen, 81 metreyle Dünya Kupası'nın ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Gümüş madalyayı 76 metreyle USA'dan Enchante Gallardo ve İspanya'dan Isabel Shancez paylaştı. İki sporcu bu dereceleriyle aynı zamanda kendi ülkelerinin yeni ulusal rekorunun da sahibi oldu. Üçüncü sırada Rusya'dan Olga Radnova, 73 metreyle bronz madalya kazandı.

"Rüstem Derin, 91 metreyle Türkiye rekoru kırdı"

Erkeklerde Umman'dan Omar Al Ghailani 101 metreyle Dünya Kupası'na uzandı. Milli Sporcu Rüstem Derin, Türkiye rekoru kırdığı 91 metrelik derecesiyle gümüş madalyaya adını yazdırdı. Hırvatistan'dan Budimir Sobat, 73 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

"Sabit ağırlık paletlide dünya kupası Şahika Ercümen'in"

Sabit ağırlık paletli (CWT) yarışları kadınlarda Milli Sporcu Şahika Ercümen, 85 metrelik başarılı dalışıyla Dünya Kupası'na imza attı. Gümüş madalyayı Çekya'dan Jarmila Slovencikova 78 metrelik derecesiyle kazandı. Bronz madalya, 73 metreyle USA'dan Kristin Kuba'nın oldu. Erkekler kategorisindeki dalışlarda Dünya Kupası'na uzanan isim, İtalya'dan Vincenzo Ferri oldu. Ferri, 108 metreye dalarak Dünya Kupası'nı kazandı. Umman'dan Omar Al Glaihani, 101 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken, Umman ulusal rekorunu da kırmış oldu. İtalya'dan Antonio Mogarivo, 96 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

"Sabit ağırlık paletsiz yarışının kazananları"

Kadınlar sabit ağırlık paletsiz (CNF)'de Dünya Kupası'nı, Ukrayna'dan Natalia Zharkova 65 metrelik başarılı dalışıyla kazandı. İkincilik yine Ukrayna'dan Ekaterina Sadurska'nın oldu. Sadurska, 55 metrelik derecesiyle gümüş madalya aldı. Milli sporcu Yaren Türk, 47 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı. Erkekler CNF disiplini yarışlarında Dünya Kupası'nı kazanan sporcu Slovenyalı Samo Jarenko oldu. Jarenko, 82 metrelik derecesiyle Dünya Kupası'nı kazanırken aynı zamanda kendi ülkesindeki ulusal rekoru da kırdı. İkinci sırada Türkiye'den bireysel olarak yarışan Birol Özbek yer aldı. Özbek, gümüş madalyayı 47 metrelik derecesiyle kazandı. Hırvatistan'dan Budımır Sabot, 46 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

"Türk Milli Takımı"

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğündeki 6 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız ülkemizi temsil ediyor. Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak. - ANTALYA

Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu
Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu
Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu
Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu
Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu

Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Gümüş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya Şampiyonası ve 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu - Son Dakika
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