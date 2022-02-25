Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor

25.02.2022 09:25
Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor

Ergin Ataman: Savaşı durdurunSlavia Prag'tan Ukrayna'ya destekNapoli ve Barcelonalı futbolculardan "Savaşı durdurun" pankartıMalinovskyi: Ukrayna'da savaş istemiyoruzSmolov: Savaşa hayırZinchenko: Ülkemizi kimseye vermeyeceğizSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor dünyasında birçok kulüp, spor insanı...

Ergin Ataman: Savaşı durdurun

Slavia Prag'tan Ukrayna'ya destek

Napoli ve Barcelonalı futbolculardan "Savaşı durdurun" pankartıMalinovskyi: Ukrayna'da savaş istemiyoruzSmolov: Savaşa hayırZinchenko: Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor dünyasında birçok kulüp, spor insanı ve sporcu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatı kınarken, savaşın durdurulmasına dair mesajlar verdi.Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dün çeşitli branşlarda oynanan karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında Rusya'yı başlattığı harekat için kınayan mesajlar verildi. ERGİN ATAMAN: SAVAŞI DURDURUN Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 27'nci hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i kendi sahasında 109-77 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kınadı ve savaşın durdurulmasını istedi. Ergin Ataman açıklamasında, "Savaşı durdurun. Bu kabul edilemez. İnsanlar ölüyor. Masum insanlar, çocuklar... Lütfen savaşı durdurun" ifadelerine yer verdi.SLAVIA PRAG'TAN UKRAYNA'YA DESTEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Çekya'nın Slavia Prag takımı, Rusya'nın harekat başlattığı Ukrayna'ya destek olduğunu belirten "Ukrayna'nın yanındayız" tişörtleri ile ısınmaya çıktı.NAPOLI VE BARCELONALI FUTBOLCULARDAN "SAVAŞI DURDURUN" PANKARTIUEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Napoli, Barcelona'yı konuk etti. İki takımın futbolcuları, Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatan Rusya'ya mesaj yolladı. İki takımın futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde birlikte tuttukları "Savaşı durdurun" pankartı ile fotoğraf çektirdi.MALINOVSKYI: UKRAYNA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZUEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, Olimpiakos'a konuk oldu. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan İtalyan ekibi, deplasmanda da 3-0 galip gelerek bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmada 2 gol atarak takımının bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi olan Atalanta'nın Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovskyi, attığı golden sonra "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" yazılı tişörtünü göstererek ülkesi Ukrayna'nın yanında olduğunun mesajını verdi.SMOLOV: SAVAŞA HAYIR Dinamo Moskova'da forma giyen milli Rus futbolcu Fedor Smolov da Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekata tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Smolov, "Savaşa hayır" dedi.ZINCHENKO: ÜLKEMİZİ KİMSEYE VERMEYECEĞİZ

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Zinchenko, "Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Medeni dünya, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.


Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor
Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor
Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor
YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Songül Öden: Kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz Ünlü oyuncu Songül Öden: Kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı

Ergin Ataman, Ukrayna, Savaş, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor - Son Dakika


Son Dakika
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
09:20 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?
09:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
09:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
09:04 Avrupa Birliği'nin yaptırımları Rusya'yı fena vurdu! Finans ve enerji alanlarında yeni yaptırımlar da yolda
08:34 Türkiye Boğazlar'ı bütün ülkelere kapatılabilir, Rusya hariç! Montro'deki maddeler Rusya'ya 'kıyıdaşlık' hakkı tanıyor
08:30 Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra bir arada!
08:28 Sosyal medyadan "kurtarın bizi" demişlerdi! Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri planlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:34:54. #1.13#
SON DAKİKA: Spor dünyasında Rusya'ya tepkiler büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement