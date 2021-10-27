Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank 'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi

Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim