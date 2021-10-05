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Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta - Son Dakika

Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta

05.10.2021 11:42
Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta, System.String[]

Elazığ'ın üç takımla temsil edileceği Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu.

Elazığ'ın üç takımla temsil edileceği Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu.

Elazığ temsilcileri Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor ve Kovancılarspor toplam 9 takımın mücadele edeceği 1. Bölge 9. Grup'ta yer alacak. Grupta Elazığ takımlarının yanı sıra Diyarbakır (3), Bingöl (2) ve Tunceli (1) takımları bulunuyor. Toplam 3 gruptan oluşan 1. Bölge'de gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar 3. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

3 takım arasından şampiyon olacak 1 takım TFF 3. Lig'e yükselecek. - ELAZIĞ

Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta - Son Dakika Spor


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