Fatih Sultan Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Derince Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mahallesi'ne kazandırılan Gençlik ve Spor Merkezi'nde açılış öncesinde son düzenlemeler yapılıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye tarafından ilçeye kazandırılan ikinci gençlik merkezi olan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki projede incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte çalışmaların tamamlandığı ve artık son düzenlemelerin yapıldığı tesise giden Başkan Aygün, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe gençliğine hitap edecek. Yakın zamanda açılışı yapılarak faaliyetlere başlayacak olan Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. 21 branşta binlerce sporcuya eğitim imkanı sunan Derincespor Kulübü bünyesinde geleceğin yıldız adayı tekvandocular yetişiyor.

Öte yandan Derince Belediyesi bünyesinde 21 branşta faaliyet gösteren ve binlerce sporcuya eğitim olanağı sunan Derincespor Kulübü'nde çalışmalar devam ediyor. Uzman antrenör Tuncay Karak yönetiminde tekvando kurslarının devam ettiği Derince'de çalışmalar Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu, Derince Şehit Osmangazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çınarlı Ortaokulu'nda devam ediyor. 6-16 yaş grupları arasında üç ayrı kurs merkezinde cumartesi ve pazar günleri devam eden tekvando kurslarına katılan 314 tekvandocu geleceğin yıldızı olmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. - KOCAELİ