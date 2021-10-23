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Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1 - Son Dakika

Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1

23.10.2021 10:07
Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez karşılaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim'in Yalçın'a karşı 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Bu karşılaşmalarda Fatih Terim'in, Sergen Yalçın'a karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 3 mücadelede berabere sona erdi.

Derbide 4. randevu

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 1 maçta da kazanan çıkmadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 8.05.2021 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın) - İSTANBUL

Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1

Sergen Yalçın, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 2 Sergen Yalçın: 1 - Son Dakika Spor


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