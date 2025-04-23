Spor federasyonlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları - Son Dakika
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Spor federasyonlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

23.04.2025 11:11
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Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunu yayımladığı mesajda "Milli egemenliğimizin sembolü, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, vatanımızın işgal altında ve karanlık günlerde bağımsızlık ateşini yakmış; kahraman ordumuz, halkımızdan aldığı güçle tarihe altın harflerle yazılan zaferlere imza atmıştır. Millet egemenliğinin hayata geçirildiği 23 Nisan tarihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıyacak çocuklarımıza ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu vesileyle başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi ve her türlü fedakarlığı yapan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin ve futbolumuzun da geleceği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, "Milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 105. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." açıklamasına yer verdi.

"Gazi Meclisimiz, 105 yıldır demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve milli birliğimizin temel taşı olmayı sürdürmektedir"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması, tarihimiz için bir dönüm noktası olmuş; kayıtsız şartsız millet egemenliğinin temelleri atılmıştır. Gazi Meclisimiz, 105 yıldır demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve milli birliğimizin temel taşı olmayı sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, yalnızca milli egemenliğimizin simgesi değil; aynı zamanda dünya çocukları arasında barış, dostluk ve kardeşlik köprüleri kurma idealinin de bir yansımasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe ulaşmaları için duyduğumuz ortak umudu ifade eder. Bu vesileyle milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

Türkiye Hentbol Federasyonu, "Küçük kalplerin büyük hayalleri var. Geleceğin sporcuları, liderleri ve kahramanları… Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, yarınlarımızın en büyük umudu olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, "Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu anlamlı gün, sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm çocukların bayramıdır. Çünkü 23 Nisan; barışın, kardeşliğin, sevginin ve umudun adıdır. Türkiye Boks Federasyonu olarak bizler de çocuklarımızın hem sporla hem de değerlerimizle büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle onları sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. Yılını Kutluyoruz!" Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun paylaşımında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, milletimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz." denildi.

Diğer spor federasyonları da yaptıkları paylaşımlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

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