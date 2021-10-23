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Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak - Son Dakika

Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak

23.10.2021 12:31
Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak

Sarı-lacivertli ekipte, Alanyaspor maçı öncesinde 4 eksikBerke, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecekGustavo kart sınırında Taraftardan destekMUSTAFA AKIN / - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte, Alanyaspor maçı öncesinde 4 eksik

Berke, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek

Gustavo kart sınırında

Taraftardan destek

MUSTAFA AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halit Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında 3 puan hasretine son verip moral bulma peşinde.

EKSİK SAYISI 4

Fenerbahçe'de yarın oynanacak karşılaşma öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

Altay'ın cezalı olmasının ardından kaleyi Berke Özer'e teslim edecek Pereira'nın savunma üçlüsünü; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Gustavo'dan vazgeçmeyecek olan Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalının yanında 3 isimden birini görevlendirecek. Sosa, Crespo veya Mert Hakan orta alan için forma bekliyor. Pereira'nın kanat tercihleri ise Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Pereira'nın ileri üçlüdeki tercihlerinin ise Rossi, Pelkas ve Valencia olması yüksek ihtimal. BERKE, SARI-LACİVERTLİ FORMAYI LİGDE İLK KEZ GİYECEKFenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek. Altınordu'dan transfer edildikten sonra ligde Volkan Demirel'in arkasında kalan Berke, 2018-19 sezonunda sadece Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a karşı forma giymişti. Daha sonra Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 21 yaşındaki file bekçisi, 2 sezon burada forma giymiş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Berke Özer, Altay Bayındır'ın Trabzonspor maçının ardından aldığı 1 maçlık ceza sonrasında Alanyaspor karşısında eldivenleri devralacak.  Genç kaleci böylelikle, Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Berke Özer ayrıca, bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yapacak.GUSTAVO CEZA SINIRINDASarı-lacivertli ekipte Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın bu sezon vazgeçilmez ismi olan Gustavo; Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.TARAFTARDAN DESTEK

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarına destek olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor maçının ardından takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamış ve büyük destek olmuştu. Antwerp maçında yaşanan puan kaybının ardından futbolculara ıslıklı protesto da bulunan Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor maçında takıma destek verecek.


Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak - Son Dakika Spor


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