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Floor Curling şampiyonu Denizli - Son Dakika

Floor Curling şampiyonu Denizli

01.11.2021 11:33
Floor Curling şampiyonu Denizli

Adana'da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü takımı karma kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

Adana'da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü takımı karma kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

28-31 Ekim tarihleri arasında Adana'nın ev sahipliğini yaptığı Floor Curling Türkiye Şampiyonası nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Adnan Menderes Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 20 ilden 100 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Denizli temsilcisi Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü oyuncuları Ahmet Akif Çakır ve Sudenaz Çiyancının müthiş performansı ile kupaya uzandı. Yarı final maçını geriden gelerek uzatmalarda kazanan temsilcimiz, final maçında ortaya koyduğu rahat oyunla karma kategoride Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Floor Curling şampiyonu Denizli
Floor Curling şampiyonu Denizli
Floor Curling şampiyonu Denizli
Floor Curling şampiyonu Denizli

Türkiye, Denizli, Curling, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Floor Curling şampiyonu Denizli - Son Dakika Spor


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