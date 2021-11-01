Floor Curling şampiyonu Denizli

Adana'da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü takımı karma kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

28-31 Ekim tarihleri arasında Adana'nın ev sahipliğini yaptığı Floor Curling Türkiye Şampiyonası nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Adnan Menderes Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 20 ilden 100 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Denizli temsilcisi Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü oyuncuları Ahmet Akif Çakır ve Sudenaz Çiyancının müthiş performansı ile kupaya uzandı. Yarı final maçını geriden gelerek uzatmalarda kazanan temsilcimiz, final maçında ortaya koyduğu rahat oyunla karma kategoride Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - DENİZLİ