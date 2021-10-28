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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.10.2021 12:45
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor- Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir- Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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