Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş ElbilMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visa, Berkay Özcan, Chadli, OkakaAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın,...

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