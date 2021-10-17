TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, deplasmanda Manisa'yı 3-0 mağlup etti.

Goller: Dk. 18 ve 32 Ozegovic, Dk. 81 Celil Yüksel (Adanaspor)

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