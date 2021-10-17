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Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 3. Lig

17.10.2021 22:30
Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.

Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bergama Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2

Karaman Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 1-2

1954 Kelkit Belediyespor- Batman Petrolspor: 1-3

Sancaktepe- Elazığspor: 3-3

Osmaniyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Artvin Hopaspor- Bursa Yıldırımspor: 1-2

Başkent Gözgöler Akademi-Fatsa Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor- Hendekspor: 0-2

Kahta 02 Spor- Nevşehir Belediyespor: 5-3

2. Grup:

Yomraspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-1

Altındağspor-Alagöz Holding Iğdır: 2-2

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 2-0

Çarşambaspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1

İskenderunspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Kızılcabölükspor: 2-1

52 Orduspor- Bayrampaşa: 0-0

Bitexen Düzcespor-Hacettepe: 2-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2

3. Grup:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Kardemir Karabükspor: 2-0

Belediye Derincespor-Orduspor 1967: 1-1

Esenler Erokspor- Ofspor: 6-1

Çankaya- Edirnespor: 1-0

İçel İdmanyurdu- Mardin 1969: 1-0

Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Fethiyespor- Gümüşhanespor: 4-2

Karşıyaka-Ceyhanspor: 1-0

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor


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