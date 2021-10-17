Futbol: TFF 3. Lig

Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun

Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi

Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz