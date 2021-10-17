Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bergama Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2
Karaman Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor- Batman Petrolspor: 1-3
Sancaktepe- Elazığspor: 3-3
Osmaniyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor- Bursa Yıldırımspor: 1-2
Başkent Gözgöler Akademi-Fatsa Belediyespor: 0-0
Çatalcaspor- Hendekspor: 0-2
Kahta 02 Spor- Nevşehir Belediyespor: 5-3
2. Grup:
Yomraspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-1
Altındağspor-Alagöz Holding Iğdır: 2-2
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 2-0
Çarşambaspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1
İskenderunspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 3-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Kızılcabölükspor: 2-1
52 Orduspor- Bayrampaşa: 0-0
Bitexen Düzcespor-Hacettepe: 2-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2
3. Grup:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Kardemir Karabükspor: 2-0
Belediye Derincespor-Orduspor 1967: 1-1
Çankaya- Edirnespor: 1-0
İçel İdmanyurdu- Mardin 1969: 1-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Fethiyespor- Gümüşhanespor: 4-2
Karşıyaka-Ceyhanspor: 1-0
Kaynak: AA
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