Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. ve 2. gruplarda 10. hafta sona erdi. 3. Grup'ta ise 1 karşılaşma dışında hafta tamamlandı.

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