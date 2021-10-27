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Nazilli Belediyespor: 5-6 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor: 5-6

27.10.2021 18:26
Nazilli Belediyespor: 5-6

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan ErdoğanBB ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş - Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 69 Gökhan Alsan), Ahmet Canbaz (Dk. 61 Aly Malle), Alican Özfesli (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Rosheuvel (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan ErdoğanBB ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş - Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 69 Gökhan Alsan), Ahmet Canbaz (Dk. 61 Aly Malle), Alican Özfesli (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Rosheuvel (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Olanare, Orhan Ovacıklı, Estrela (Dk. 114 Özgür Sert)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan - Sefa Korkmaz, Hasan Yurtseven (Dk. 86 Efe Binici), Berat Eyüpoğlu (Dk. 74 Mert Çapar), Ebu Sıddık Çelik (Dk. 74 Mehmet Ersavaş), Koray Baykara, Mert Er Estik, Hasan Demir, Emre Toptan, Mete Karahan (Dk. 90+4 Aytaç Deniz), Ahmet GökbayrakSARI KARTLAR: Gökhan Kardeş (BB Erzurumspor), Emre Toptan, Mert Er Estik, Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta seri penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi. TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda TFF 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u ağırladı. 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona eren maçın 15'er dakikalık 2 devreli uzatmasında da takımlar gol atma başarısını gösteremedi. Tur atlayan takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibi ekipten Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu ve Mücahit Albayrak'ın penaltı atışlarını gole çevirirken, Olanare ve Ufuk Budak'ın atışını konuk ekibin kalecisi Ziya Topayan kurtardı. Nazilli Belediyespor'da Mert Çapar, Aytaç Deniz, Koray Başkara, Efe Binici, Sefa Korkmaz ve Mehmet Ersavaş kullandıkları penaltı atışlarında topu ağlara gönderdi. Konuk ekipten Mehmet Er Estik'in penaltısında top üst direkten geri döndü. Seri penaltı atışları sonucu ev sahibi BB Erzurumspor'a 6-5'lik üstünlük sağlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü tura yükseldi.

- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Muhammet Ali, Gökhan Alsan, Ufuk Budak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor: 5-6 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor: 5-6 - Son Dakika
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