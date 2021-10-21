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Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: "Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim" - Son Dakika

Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: "Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim"

21.10.2021 11:43
Gençlerbirliği'nin forveti Eleke:

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Nijeryalı golcüsü Blessing Eleke, takıma geldiğinde bir aile ortamında kendini çok iyi hissettiğini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Nijeryalı golcüsü Blessing Eleke, takıma geldiğinde bir aile ortamında kendini çok iyi hissettiğini belirtti.

Gençlerbirliği'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı 25 yaşındaki forveti Eleke, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Blessing Eleke, Belçika'da işlerin istediği gibi gitmediğini, sakatlık ve Kovid-19 salgını sebebiyle form tutmakta zorlandığını bu nedenle Gençlerbirliği'ne geldiğini anlattı.

Daha önce Gençlerbirliği forması giymiş Isaac Promise ve Tijani Babangida'dan da övgüyle bahseden Eleke, "Biz Nijeryalılar gittiğimiz her yerde izler bırakırız. Her zaman iyisi olmak ister ve bunun için çabalarız. Onlar gibi benim de iyi izler bırakacağımı düşünüyorum. Herkese benim hakkımda ne kadar hatalı düşündüklerini göstermek istedim. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerlemesi için ve gerçek Blessing'in kim olduğunu göstermek için bu meydan okumayı kabul ettim." diye konuştu.

Takıma kısa sürede uyum sağlayan golcü oyuncu, uyum sorunu yaşamamasına ilişkin de "Buraya geldiğimde bir ailenin içine girmiş gibi hissettim. Geldiğim zaman sanki yeni bir oyuncu değil de takımda halihazırda oynayan bir oyuncu gibi hissettim. Herkes beni olumlu bir şekilde karşıladı. Takım iyiydi ve takımda iyi oyuncular vardı. Ben de bunun üstüne gittim ve onlarla etkileşime girdim, arkadaşlık kurdum. Neleri doğru yapacağımızı konuştuk. Her şey de yolunda gitti." ifadelerini kullandı.

Takımın bir diğer golcü oyuncusu Sandro Lima ile de iyi bir ikili olduklarını aktaran Eleke, "Sandro iyi bir Brezilyalı oyuncuydu. Daha sonra birkaç şey gördüm ve onunla bir konuşma gerçekleştirdim. Ona dedim ki: 'Kardeşim, daha önceleri işler istemediğin şekilde yürümüş olabilir ama artık ben buradayım, görevlerimiz var ve bunları en iyi şekilde yerine getirelim'. O da beni anladı ve rahatlamış hissetti. Sahadayken ona sahanın dışında neler yaşadığını düşünmemesi gerektiğini söyledim, iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Benim kendime inandığım gibi onun da kendine inanmasının en iyisi olduğunu söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da seslenen Eleke, taraftarın desteği olmadan bir şey başarmanın güç olduğunu ve bu desteği hep hissetmek istediklerini belirterek, "Taraftara söyleyebileceğim tek bir şey var: 'En iyi Blessing' halen burada değil. Bizi desteklemeye devam edin; ben de herkesi gururlu ve mutlu etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim
Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim
Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Youtube, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: 'Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin forveti Eleke: "Bir ailenin içine girmiş gibi hissettim" - Son Dakika
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