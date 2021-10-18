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Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı - Son Dakika

Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı

18.10.2021 16:00

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Übeyd Adıyaman, Gençlerbirliği YouTube kanalında taraftarların sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Übeyd Adıyaman, Gençlerbirliği YouTube kanalında taraftarların sorularını yanıtladı.

Kulüp sosyal medya ekibinin Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'dan derlediği sorulara samimi cevaplar veren Übeyd, taraftarlardan gelen soruları yanıtlarken keyifli anlar yaşadı.

"Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusu üzerine Übeyd, "Futbolla beraber iki sene tekvando geçmişim var. Yüksek atlamada da Türkiye birinciliği derecem var. Ama spor dışında bir meslek söylemem gerekirse özel harekatçı olmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin 11 yaş altı takımında oynayan bir sporcunun Instagram üzerinden yönelttiği "Altyapıya yeni başlayan sporculara ne önerirsiniz?" sorusuna ise 24 yaşındaki kaleci, "Çalışmaktan asla yılmayın, eminim yol ayrımları, zor dönemler gelecek. Ama çalışmanın ve disiplinin olduğu yerde bunların kolaylıkla aşılabildiğine emin olun." şeklinde cevap verdi.

Futbol dışında E-Spor'la ilgilendiğini söyleyen Übeyd Adıyaman, "Bilgisayar oyunları oynamayı çok severim. E-Spor turnuvalarını da takip ediyorum. Benim için çok keyifli oluyor. Futbol dışında takip ettiğim, izlediğim branş olarak E-Spor diyebilirim." diye konuştu.

Sosyal medyadan gelen sorular arasında Übeyd'e küçük bir sürpriz de takım arkadaşı Arda Kızıldağ'dan geldi.

Übeyd Adıyaman ile oda arkadaşı olan Arda, "En sevdiğin defans oyuncusu kim? Oda arkadaşlarınla aran nasıl?" sorusunu yöneltti. Übeyd de "Bu sezon için söylüyorsak, en sevdiğim defans oyuncusu kesinlikle Arda. Ayırt ettiğim kimse yok, takımdaki bütün arkadaşlarımı seviyorum." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı
Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı
Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı
Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı

Gençlerbirliği, Übeyd Adıyaman, Instagram, Youtube, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin kalecisi Übeyd Adıyaman, taraftarların sorularını yanıtladı - Son Dakika Spor


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