Göztepe'de Atınç gözden düştü

Süper Lig'de Göztepe'ye sürpriz transfer olarak gelip geçen sezon kadronun vazgeçilmezi olan Atınç Nukan, bu yıl gözden düştü. Kariyerinde daha önce Beşiktaş'tan Alman devi Leipzig'e 2015 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, üst üste çapraz bağlarından sakatlanıp 2 yıldan uzun süre forma giyemedi. Göz-Göz'e 2019-2020 sezonunda transferin son gününde imza atan Atınç, tam form tutarken Aralık 2019'da üçüncü kez çapraz bağlarından sakatlandı. Ameliyat olarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Atınç, o sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre durup, haziran ve temmuz aylarından devam eden lig uzayınca sezon bitmeden takıma ilk 11'de döndü.

Pandemi arası sonrası 2019-2020 sezonunun son haftalarında takımın bankoları arasına giren Atınç, geçen sezon da Süper Lig'de 26'sı ilk 11'de 27 maçta forma giyerek kadronun değişilmezi oldu. Performansıyla geçen yıl henüz sezon bitmeden kulübüyle 3 yıllığına sözleşme yenileyen Atınç, bu sezona da ilk 11'de başlamasına rağmen ardından yedek kulübesini mesken tuttu. İlk 2 hafta Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor önünde 11'de forma giyen tecrübeli futbolcu, bu randevulardan sonra oynanan 6 maçta yedek kulübesini mesken tutarak hiç süre alamadı. Hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro döneminde tercih edilmeyen Atınç'a bu hafta aylar sonra forma şansı doğdu. Stoperlerden Arslanagic'in cezalı, Angel'in hafif sakat olduğu Göztepe'de Atınç'ın Kasımpaşa deplasmanında Kahraman'la birlikte 11'de forma giymesi bekleniyor.

- İzmir