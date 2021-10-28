Üye Girişi
Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz"

28.10.2021 19:46

- Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz" Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan GZT Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, "İyi bir oyunumuz var. Onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

- Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz"

GİRESUN - Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan GZT Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, "İyi bir oyunumuz var. Onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

GZT Giresunspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Çotanak Spor Kompleksi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde antrenman sınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ve taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

"Son dakika golü moralimizi bozdu"

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Lig puan ortalaması geçen sene 40 puandı. Biz tabii puan ortalamasının gerisindeyiz şu anda. Ama oyun olarak iyi şeyler yaptık. Gaziantep FK deplasmanından alınan 1 puan iyi ama son dakikada yediğimiz gol biraz moralimizi bozdu. Çok iyi bir oyundu, 3 puan arzu ediyorduk ama alamadık. 3 puanla ayrılsaydık ilk haftalardaki kaybettiğimiz puanları telafi etmiş olacaktık. Şimdi önümüzde telafi edeceğimiz, kazanacağımız maçlar var onları alıp yukarılara tırmanacağız" diye konuştu.

"Başkanımız bana güvendi, ben de onu mahcup etmedim"

Bir basın mensubunun "Spor kamuoyunda uzunca süre yer alan bir gündem oluştu, GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Hakan Keleş'e güvendi ve ısrarcı oldu. Son haftalarda bunun da meyvesini aldı. Bu konuyla alakalı düşünceleriniz neler?" sorusuna cevap veren Keleş, "Biz geçen senede başkanımızla beraber uyumlu çalışıyorduk. Kısıtlı kadroyla iyi işler yaptık. Bu sene de aynısı. Başkanımız bize inanıyor ve güveniyor. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Hoca istifası gerektirecek bir durum olsaydı bu kararı alır ve bırakırdık. İyi bir takımdık ve bu sonuçların geleceğini biliyorduk. Başkanımız iyi bir duruş sergiledi, güvendi. Ben de onu mahcup etmedim. Devam ediyoruz, biliyorsunuz ligde birçok şey, kötü sonuçlardan sonra hocalara fatura ediliyor. Ama faturanın hocadan kaynaklı olmadığını başkanımız gördü. Kendisine ben tekrardan teşekkür ederim. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Ama nereye kadar, onu da bilemem" ifadelerini kullandı.

"Hedefimize doğru gidiyoruz"

Ligde kalıcı olmak için hedeflerine doğru iyi bir şekilde ilerlediklerini sözlerine ekleyen Keleş, "Kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. İlk yarıda 20 puan üzerine çıkarsak bizim için hedeflerimizi yakalamış gibi olacağız. Ama tabii ki daha fazlasını da istiyoruz, çabalıyoruz, çalışıyoruz. Sonuçta inşallah istediğimiz puanlara ulaşırız. Ligde hedefimiz kalıcı olmak ona doğru yaklaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz"

Antalyaspor maçıyla alakalı düşüncelerini de dile getiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maç zor. Kolay maç yok. Güçlü takımlarla ilk haftalarda karşılaştık. Önümüzdeki maçlarda ise biraz daha denk kuvvet maçlar oynayacağız. Antalyaspor maçı da bunlardan bir tanesi. Onlar da kötü gidişatı durdurmak isteyeceklerdir. Zevkli, keyifli bir maç olacak. İç sahada kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunumuz var, onu sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz. Bu tabii ki sadece bizle olmuyor, taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Son haftalarda yakaladığımız bir yükseliş var, bununla birlikte taraftarımızın da daha fazla destek vereceğini düşünüyorum. İnşallah onlarla beraber, iyi bir oyunla hak ettiğimiz bir 3 puanı kazanmak istiyoruz."

Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz

Hakan Keleş, Giresunspor, Antalyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu 19:35 Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu Boş tanklardan sızan kimyasal maddeden kaynaklı kötü koku endişe yarattı 19:12 Boş tanklardan sızan kimyasal maddeden kaynaklı kötü koku endişe yarattı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü 18:44 Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü
17:48 "Siyasi cinayetler" yorumundan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Futbolseverlere müjde! TFF statlardaki salgın kısıtlamalarını kaldırdı Son Dakika: Futbolseverlere müjde! TFF statlardaki salgın kısıtlamalarını kaldırdı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Babasını darbedip annesini rehin alan kadın, 2 saat sonunda ikna edildi Babasını darbedip annesini rehin alan kadın, 2 saat sonunda ikna edildi         
18:47
Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor         
18:36
Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı         
17:37
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
16:09
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 20:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement