Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

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