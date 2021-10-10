Kadın Hentbol Milli Takımı, İsveç'e 31-23 yenildi

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi (Azerbaycan)

TÜRKİYE: Sevilay İmamoğlu Öcal (Merve Durdu), Beyza İrem Türkoğlu 4, Aslı İskit 4, Sibel Kıçıroğlu 1, Yasemin Şahin 7, Elif Sıla Aydın 3, Eda Nur Kılıç 1, Cansu Akalın 2, Merve Özbolluk 1. İSVEÇ: Johanna Bundsen 1 (Jessica Ryde), Melissa Petren 4, Nathalie Hagman 3, Anna Lagerquist 3, Elin Hansson 2, Mathilda Lundström 5, Nina Dona 1, Carin Strömberg 5, Jamina Roberts 1, Emma Lindqvist 2, Clara Lerby 2, Daniela de Jong 2,İLK YARI: 12-15

İKİ DAKİKALAR: Yasemin Şahin, Nurşah Sancak, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın, Sinem Vatan (Türkiye) Elin Hansson, Linnea Pettersson (İsveç).

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ıncı maçında İsveç'e 31-23 yenildi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. İsveç, hızlı ataklarla ilk yarının son dakikalarında farkı 3 sayıya çıkarıp, ilk devreden 12-15 önde ayrıldı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında İsveç, hızlı hücumlarla farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 12-18. Bu dakikalarda sayı üretmek güçlük çeken milliler, sahadan da 31-23 mağlup olarak ayrıldı.

- Eskişehir