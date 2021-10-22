Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 5. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
15.30 Spor Toto-Eskişehir Orman (THF)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)
14.30 Mamak Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
17.00 Antalyaspor-Tokat GSK (Akdeniz Üniversitesi)
Kadınlar Süper Lig
24 Ekim Pazar:
14.00 Araç Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Araç)
16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağspor (Görele İlçe)
19.00 Yenimahalle Belediyespor-Antalya Anadolu (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
27 Ekim Çarşamba:
15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
Kaynak: AA
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