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Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi - Son Dakika

Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi

06.10.2021 11:27

- Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi "Rakiplerimiz de hızlı ama biz onlardan daha hızlı olmaya çalışacağız" Huzurevinin ihtiyar delikanlıları şampiyonluk hayalleri kuruyor.

- Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi

"Rakiplerimiz de hızlı ama biz onlardan daha hızlı olmaya çalışacağız"

SİNOP - Huzurevinin ihtiyar delikanlıları şampiyonluk hayalleri kuruyor. Yıllar adımlarını yavaşlatsa da onlar başarıya koşmak için ter döküyor. En gencinin 70 yaşında olduğu bocce takımı Antalya'daki Türkiye Şampiyonası için antrenman yapıyor. Huzurevindeki huzuru da boccede bulduklarını söylüyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar bocce heyecanı yaşıyor. Yaşlılar, yaptıkları sportif faaliyet sayesinde ruhsal ve fiziksel sağlıklarını daha iyi koruyor. Katıldıkları turnuvalarla çeşitli illeri de görme imkanı bulan huzurevi sakinleri bu yıl da grup maçlarını geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Huzurevi içerisinde oluşturulan özel alanda çalışmalarını sürdüren takım günde yaklaşık 4 saat antrenman yapıyor. Antrenörleri Serkan Şahin eşliğinde çeşitli egzersizler gerçekleştirip, huzurevindeki rakipleriyle karşılaşıyor. Huzurevindeki huzuru boccede bulduklarını belirten sporcular, başarılar kazanmak istiyor.

Amatör Spor Haftası kapsamında karşılaştıkları son rakipleriyse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri oldu. Sinop Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç'in de bulunduğu takımla çekişmeli bir maç gerçekleştirildi. En gencinin 70 yaşında olduğu bocce takımı bu maç sonrası da iddiasını sürdürdü. Antalya'da iyi bir başarı hedeflediklerini rakiplerinden daha hızlı olmayı amaçlarını belirttiler.

Antrenörleri Serkan Şahin, "Yaşlılarımızın ruhsal ve fiziksel sağlıkları açısından sportif faaliyetler çok önem arz etmektedir. Biz de elimizden geldiği kadarıyla yaşlılarımızı sportif faaliyetlere dahil etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda huzurevimizde kurduğumuz bir bocce ekibimiz var. Yaşlılarımızdan oluşan bu ekibimizle bakanlığımızın düzenlemiş olduğu turnuvalara katıldık. Burada elde ettiğimiz başarılar sonrasında şu anda Antalya ilinde Türkiye genelinde yapılacak turnuvalara katılmaya hak kazandık. İnşallah iyi bir başarı elde ederiz" dedi.

Takımın en genci 70 yaşındaki Hasan Kahraman, "Sinop'u başarıyla temsil etmek isteriz. Buna hazırlanıyoruz. Ama artık nasip, şansımız yaver giderse başarı gösterebileceğiz. Ben bocce sporuyla huzurevinde tanıştım. Dışarıda hiç görmemiştim. İyi bir spormuş. Huzurevinde huzurumuzu sağlıyor. 1 senedir ben bu sporun içindeyim. Günde 3-4 saat spor yapmaya çalışıyoruz. Başarıları kovalayacağız tabii ki. Rakiplerimiz de hızlı ama biz onlardan daha hızlı olmaya çalışacağız. Ben en gençleriyim 70 yaşındayım. Bu bize bir moral veriyor. Bizim için büyük bir şans" diye konuştu.

Nurettin Akıllı, "Bize çok güzel moral oluyor. Yurt içinde gezmeler bize moral veriyor. Bir de Antalya'ya gidersek orada da muvaffak olmak istiyoruz. Bize bundan sonra hareket lazım. Çok güzel oluyor. Ben 76 yaşındayım 2 sene önce bir başlamıştım. Öyle devam ediyoruz. Rakiplerimizle tanışmak isteriz. Dostluk içinde bu sporu yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Boccenin kendisine huzur verdiğini belirten Cemalettin Ünal ise, "Tabii ki gittiğimiz yerde kazanmak isteriz. İyi oynayabilmek için topu düzgün atmak gerekiyor. Oradaki küçük topa yaklaştırmak gerekiyor. O zaman kazanabiliyoruz. Bazen sayılar kafa kafaya geliyor. İkimizinki de 8 oluyor. 9.'yu atabilirsen kazanıyorsun. Başarı senin oluyor. Heyecan vermez mi çok heyecanlı geçiyor. Orada kazanabilirseniz hepsi birden seni alkışlıyor. Bunlar güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi
Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi

Serkan Şahin, Türkiye, Antalya, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Huzurevinin 70'lik delikanlıları rakiplerine gözdağı verdi - Son Dakika Spor


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