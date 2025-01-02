Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı

Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında staj protokolü imzalandı. Öğrenciler, Spor İstanbul bünyesinde staj yaparak pratik deneyim kazanacaklar.

02.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:36
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında staj protokolü imzalandı. Program kapsamında öğrenciler Spor İstanbul'da staj yapabilecek.

Spor İstanbul, üniversitelerle yaptığı staj iş birliklerine bir yenisini ekledi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültelerinin öğrencilerine staj yapabilme imkanı tanıyan Spor İstanbul, yeni eğitim öğretim dönemi için Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile staj protokolü imzalandı. Böylece Spor İstanbul bünyesinde 115 öğrenci staj yapabilecek. İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende protokolü İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara imzaladı. İmzalanan staj protokolü çerçevesinde Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerde uygulama tecrübelerini artıracak ve pratik çalışma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Staj programı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının bahar dönemi itibarıyla başlayacak.

ONUR: ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ BİR KAYNAK

İmza töreninde konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, üniversitelerle yapılan bu staj iş birliklerinin öğrenciler için oldukça kıymetli bir fırsat olduğunu belirtti. Onur, "İBB Spor İstanbul, 71 tesisinde yılda 1 milyona yakın İstanbulluya spor yaptırıyor. Üniversitelerle bire bir çalışmamız da bu sayıyı yukarı çekebilmemiz için önemli. Üniversitelerden gelen gençler bizim için çok ciddi bir kaynak; aldıkları iyi eğitimi bizimle birlikte pratikte de uygulayabiliyorlar, burada işe başlayabiliyorlar. Akademik bilgileriyle, bilimsel yaklaşımlarıyla İstanbullulara hizmet ederek şehre fayda sağlayabiliyorlar. Bu sebeple bu staj iş birlikleri bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.

PROF. DR. KARA: GENÇLERE İSTİHDAM FIRSATI OLACAK

İBB Spor İstanbul'la başlayan staj iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, "Bu protokolle İBB Spor İstanbul'un imkanlarından faydalanabilmek bizim için çok değerli. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sektör-üniversite iş birliğinin yoğun olduğunu görürsünüz, bu anlaşma bu açıdan da kıymetli. Gençler İBB Spor İstanbul'da staj yaparak sektörün içinde yer alabilecek, staj sonrası için istihdam fırsatı olacak. Bu iş birliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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