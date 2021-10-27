Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu başlıyor

Kayseri Süper amatör Kümede 2021-2022 futbol sezonu 30-31 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor. Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan yerel liglerde heyecan Cumartesi günü oynanacak olan tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Sümer Stadı'nda Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. Hafta maç programı şu şekilde;

30 Ekim Cumartesi Sümer Stadı

15.00 Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor

31 Ekim Pazar Argıncık 1 Nolu Saha

11.00 Amarat Gençlik- Başakpınar Belediye

13.00 Gültepespor-Kocasinan Ülküspor

15.00 Kayserigücü FK-Yavuzspor

31 Ekim Pazar Argıncık 2 Nolu Saha

13.00 Tomarza Belediye-Esentepespor

15.00 Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor

31 Ekim Pazar Başakpınar Stadı

12.00 Erciyes Reşadiye-Kayseri Gençlerbirliği

31 Ekim Pazar Özvatan Stadı

14.00 Özvatan Gençlik- Sanayi Esnafspor

31 Ekim Pazar Hacılar Stadı

14.00 Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor

31 Ekim Pazar OSB Stadı

14.00 OSB Atletikspor- Talas Anayurtspor - KAYSERİ