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Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecekler - Son Dakika

Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecekler

07.10.2021 21:25
Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecekler

Türkiye Kadın Voleybol 2. Lig'de mücadele verecek olan MFA Zonguldak Spor Kulübü, Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecek.

Türkiye Kadın Voleybol 2. Lig'de mücadele verecek olan MFA Zonguldak Spor Kulübü, Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecek.

Türkiye Kadın Voleybol 2. Lig'de mücadele vermeye hak kazanan Çaydeğirmeni Belediye spor Kulübü'nün ligden çekilmesinin ardından MFA Zonguldak Spor Kulübü adı altında müsabakalara devam edecek olan takım, Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda rakipleri ile karşılaşacak.

Kulüp; 2021 - 2022 Türkiye Kadın Voleybol 2. Liginde Zonguldak halkını gurur ve heyecanla temsil edeceklerini ve sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarının sözünü verdi. Kulüp Başkanı Fatih Furtun, "Bu noktada Voleybol Takımı Teknik Ekibimize ve sporcularımıza güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Başarıyı arzulayan, şehri temsil eden "Kömürün Kızları"nı sizlerin de yürekten destekleyeceğinize inanıyoruz. Bu takımın muhtemel başarısı geriden gelenlere umut ve güç kaynağı olacaktır. Artık bu kararla MFA, Zonguldak başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi için üreterek mücadeleye devam ederken, diğer yandan Spor Kulübü ile de Zonguldak'ta gençlerimize katkı sağlayan sportif projeler için büyük bir inançla çalışmaya gayret edecektir. Kulübün yönetimi profesyonel olarak bizde olabilir ancak başarıları tüm Zonguldak halkına ait olacaktır. Gençlerimize ve çocuklarımıza hep birlikte güç verelim. Tüm Zonguldak halkına ve spor dünyasına yeni kulübümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını, gençleri yeniden umutlandırmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kömürün Kızları hazırlık turnuvası ise 8-10 Ekim tarihleri arasında Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalara Zonguldak Spor Kulübü'nün yanı sıra Balıkesir Havran Fatih Belediye Spor, Ankara Anadolu Voleybol S.K., THY S.K. katılacak. Turnuva, kupa ve madalya töreni ile sona erecek. - ZONGULDAK

Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecekler

Çaydeğirmeni, Zonguldak, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kömürün Kızları Hazırlık Turnuvası'nda mücadele verecekler - Son Dakika Spor


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