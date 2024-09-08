Narin Güran İçin Taziye Mesajları - Son Dakika
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Spor

Narin Güran İçin Taziye Mesajları

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer spor kulüpleri taziye mesajları yayımladı.

08.09.2024 14:29
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DİYARBAKIR'DA cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için spor kulüplerinden baş sağlığı mesajları geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Narin'in vefatı sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı.

Narin Güran için yayımlanan taziye mesajları şu şekilde:

GALATASARAY: Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir.

FENERBAHÇE: Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin'i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.

BEŞİKTAŞ: Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin'imizi kaybettik, içimiz yanıyor!

TRABZONSPOR: Güzel kızımız, meleğimiz, Narin'imiz. Başımız sağ olsun…

Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Diyarbakır, Beşiktaş, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Narin Güran İçin Taziye Mesajları - Son Dakika

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