Üye Girişi
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı - Son Dakika

Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı

31.10.2021 10:32
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Cumhuriyet Regattası' sona erdi.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Cumhuriyet Regattası' sona erdi. İki gün süren yarışta dereceye giren yelkencilere kupalarını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi.

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümünde Kuşadası'nda deniz ve yelkenli tutkunlarını buluşturan 'Cumhuriyet Regattası' sona erdi. Kuşadası Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen yarışa 23 yelkenli ile 110 yelkenci katıldı. İki gün süren yarışta yelkenliler toplam 20 mil yol kat etti. Koy içi şamandıra yarışı şeklinde geçen şampiyonaya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 'Beneteau' isimli yelkenliyle katılarak Cumhuriyet için yelken açtı. Yarışın ardından dereceye giren yelkenciler için Setur Marina'da ödül töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile çok sayıda davetli katıldı.

"Deniz ve denizcilik kenti Kuşadası"

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda denizciliğin ve yelken sporunun gelişmesine katkı sağlamak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nda, bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle Kuşadası Yat Kulübü'nün yaptığı bu etkinliğin Kuşadası için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yarışların Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilmesi bizi daha da mutlu etti. Organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki grup halinde yapılan Cumhuriyet Regattası'nda kupa kazanan isimler şu şekilde:

"1. Grup; Ulricht Roppelt ve ekibi (ALINEA), Gökhan Aydın ve ekibi (KNİDOS), Osmangazi Milli ve ekibi (SMILE), 2. Grup; Koray Güngör ve ekibi (KAYK APAZ), Nihat Selçuk ve ekibi (KAYK ORSA), Fikret Güre ve ekibi (ADALIA)" - AYDIN

Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Cumhuriyet, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor 10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var 10:27 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor 10:24 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu 10:18 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Son dakika: Meteoroloji 10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım 07:43 İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım
Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor 06:18 Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Son Dakika Haberleri
10:32 Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi
10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor
10:26 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var
10:25 MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz
10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü
10:23 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi         
10:33
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız         
10:10
Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor         
07:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık         
07:30
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi         
01:26
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement