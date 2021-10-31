Kuşadası'nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Cumhuriyet Regattası' sona erdi. İki gün süren yarışta dereceye giren yelkencilere kupalarını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi.

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümünde Kuşadası'nda deniz ve yelkenli tutkunlarını buluşturan 'Cumhuriyet Regattası' sona erdi. Kuşadası Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen yarışa 23 yelkenli ile 110 yelkenci katıldı. İki gün süren yarışta yelkenliler toplam 20 mil yol kat etti. Koy içi şamandıra yarışı şeklinde geçen şampiyonaya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 'Beneteau' isimli yelkenliyle katılarak Cumhuriyet için yelken açtı. Yarışın ardından dereceye giren yelkenciler için Setur Marina'da ödül töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile çok sayıda davetli katıldı.

"Deniz ve denizcilik kenti Kuşadası"

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda denizciliğin ve yelken sporunun gelişmesine katkı sağlamak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nda, bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle Kuşadası Yat Kulübü'nün yaptığı bu etkinliğin Kuşadası için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yarışların Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilmesi bizi daha da mutlu etti. Organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki grup halinde yapılan Cumhuriyet Regattası'nda kupa kazanan isimler şu şekilde:

"1. Grup; Ulricht Roppelt ve ekibi (ALINEA), Gökhan Aydın ve ekibi (KNİDOS), Osmangazi Milli ve ekibi (SMILE), 2. Grup; Koray Güngör ve ekibi (KAYK APAZ), Nihat Selçuk ve ekibi (KAYK ORSA), Fikret Güre ve ekibi (ADALIA)" - AYDIN