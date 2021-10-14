Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.

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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi