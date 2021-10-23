Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Fraport TAV Antalyaspor'un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.