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Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti - Son Dakika

Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

31.10.2021 09:15
Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Mustafa Emre Girgin xx, Furkan Salduz xx

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Mehmet Can Ağırbaş x, Burak Enes Aktürk x, Berke Tan x, Emincan Kocabaş x, Ömer Uygur x, Yusuf Olgun x, Muhammed Balamir x, İsmajli Shkelqım x

Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğluları xx, Mehmet Bebek xx, Rosales Centelles xx, Fatih Fırat Kartal xx, Onur Soydan xx, Burak Kamcı xx, Murat Çakmak xx, Aydın Güler xx, Aimal Khan xx, Selçuk Karakoyun xx, Şeref Göktuğ xx

1.Set: 23-25

2.Set: 11-25

3.Set: 21-25 - KAYSERİ

Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti - Son Dakika Spor


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