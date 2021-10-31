Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında evinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup oldu.

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var

Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım