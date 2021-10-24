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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

24.10.2021 22:00
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Finalspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 83-80

Akhisar Belediye Basketbol- TED Ankara Kolejliler: 64-97

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol: 71-76

Ligin 4. haftası, yarın oynanacak Mamak Belediyespor-Sigortam.net maçıyla tamamlanacak.

TED Ankara Kolejliler, Kağıtspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika Spor


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