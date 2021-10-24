Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Finalspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 83-80
Akhisar Belediye Basketbol- TED Ankara Kolejliler: 64-97
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol: 71-76
Ligin 4. haftası, yarın oynanacak Mamak Belediyespor-Sigortam.net maçıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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