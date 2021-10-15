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Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim - Son Dakika

Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim

15.10.2021 14:29
Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, "Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel Başkangiller Federasyonu olmuştur.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, "Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel Başkangiller Federasyonu olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar. Yine söylüyorum dediklerim aksi varsa ispatlasınlar, başkanlıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan TÖSSFED Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, "Delege seçimlerinde aile, yeğen ve dayı ilişkileri listelere yansımıştır. Bu federasyon 1990 yılında kurulup 8 yıl sonra geldiği süreç Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel başkangiller federasyonu olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar. Arkadaşlar il il, kapı kapı gezerek bütün kurumlarda cumhurbaşkanımızın, bakanımızın desteğini aldık diyerek böyle bir saygısızlığı yapmasınlar. Yine söylüyorum dediklerim aksi varsa ispatlasınlar, başkanlıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar" şeklinde konuştu.

"MEVCUT FEDERASYON YÖNETİMİ YANLIŞ ALGI YAPIYOR"Tuncay, zihinsel engelli bireylerimizin spor yapması en büyük başarıdır diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "17-20 yaşına kadar tüm çocuklarımızın evlerinden çıkarak bir sportif aktivitede bulunmaları en büyük başarıdır, bu açıklamaları sakın çocuklarımızın sportif başarısı ile ilgili gölgelendirme olmasın. Açıklamalarımız bir yönetimin, bir zihniyetin yanlışı ile ilgilidir. 4-11 Ekim tarihlerinde İtalya'da uluslararası bir etkinlik oldu. Down Sendromlu Oyunları burada maalesef federasyonun 8 yıldır yaptığı gibi bir algı yaparak, 17 ülkenin katılmadığı bir organizasyonda yanlış bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanından bakanına, il müdürüne kadar devletin tüm resmi kurumlarına yanlış bilgi vermiştir. İtalya'da futsalda 3 ülke katılmış ve Türkiye 3 takımın katılmış olduğu şampiyonada birinci olmuştur. Yani federasyon başkanının dediği gibi 17 ülke katılmamıştır. Birinci algı yanlışı bu. Aynı federasyonun yaptığı ikinci algı, basketbolda 3 ülke katılmış yine aynı ülkeler, çocuklarımız ikinci olmuştur. Yine yanlış bir algıdır Avrupa ikincisi olmadık. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu milli takım kurma ve milli sporcu olma kriterlerini alt üst etmiştir. Keyfi bir şekilde hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir teknik bilgisi olmadan judo branşında Türkiye'de kulüpler arası yarışmalar yapılmadan, Türkiye şampiyonası yapılmadan Avrupa oyunlarına judo milli takımı diye çocuklarımızı götürüp, milli yapıp 2 ülke katılmış birinci olmuşlar, üç ülke katılmış birinci olmuşlar gibi farklı şiddetlerde milli sporcu diyerek, madalya kazandık diyerek toplumda büyük bir algı yapmışlardır.""İTALYA'DA İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNMADI"Başkan adayı Tuncay, delege sistemi ile ilgili hukuksuz süreçlerin ilerlediğini belirterek, "En acı veren şu ki İtalya'da 22 defa İstiklal Marşı ezberletilmedi, hiçbir ülkenin milli marşı okunmadı eğer kayıtları varsa lütfen kamuoyu ile paylaşsınlar. Ülkenin milli marşını böyle kullanamazlar. 22 defa İtalya'da milli marşımız okunmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ana statüsünde yer aldığı 300'den fazla olan delegelerin mutlaka noter huzurunda çekilir ifadesini hiçe sayarak 30 Eylül'de hangi noterin olduğu belli olduğu, hiçbir video, fotoğraf olmadan kendi delegesini seçmiştir. Bir yönetim kurulu üyesi 14'ü delege oluyor, eşleri kuzenleri, amca çocukları delege olarak listeye yazılabiliyor" diye konuştu.

- Ankara
Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim

Togo Cumhuriyeti, Spor Federasyonu, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muhammed Abdullah Tuncay: TÖSSFED iddialarımın aksi ispatlasın adaylıktan çekileceğim - Son Dakika
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