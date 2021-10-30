Mustafa Hacikerimoğlu'dan "Rize Kümeye' seslerine sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacikerimoğlu, Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor karşısında 2-1 önde olduğu karşılaşmada tribünlerden yükselen "Rize Kümeye' seslerine sert tepki gösterdi.

İki şehrin kardeş olduğunu belirten Hacıkerimoğlu, "Dostluk bağlarıyla hafta boyunca Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki köprünün oluşması için mücadele ettik. İki takım da saha içerisinde mücadele etti. Karadeniz takımlarının maçlarını kardeş takım gözüyle izlemeyenler Trabzonspor taraftarı değildir. Karşılaşma sonrasında dostumuz, kardeşimiz olan Çaykur Rizespor kulübü için "Rizespor kümeye" şeklinde tezahürat yapanlar asla Trabzonspor taraftarının ruhunu, karakterini yansıtmıyor. Onlara yazıklar olsun. Kardeşliğe asla sığmayan anlara şahit olduk. Yaşananlar karşısında çok üzüldüm. İki şehir arasındaki dostluk bağlarını zedelemeye çalışanlara yazıklar olsun. Bu dostluktan rahatsızlık duyanlara yazıklar olsun. Yapılan tezahüratlara karşı çıkan taraftarlara ise helal olsun. İşte onlar Trabzonspor ruhunu yansıtan gerçekten taraftarlardır. Bu karşılaşma sonrası Trabzonspor taraftarlarının her iki takımı da alkışlamasını beklerim. Saha içerisindeki mücadeleye yakışan buydu. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor dosttur ve kardeştir. Bu böyle devam edecektir."dedi - TRABZON