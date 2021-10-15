Üye Girişi
Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor - Son Dakika

Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor

15.10.2021 10:00
Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim'de gerçekleştireceği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu'na, 28 Ağustos 1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın olan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim'de gerçekleştireceği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu'na, 28 Ağustos 1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın olan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 parkurda düzenleyeceği yüzme yarışı, Mersin İdmanyurdu Meydanı ve Viranşehir Plajı'ndan başlayıp Soli Pompeiopolis Parkı yanında noktalanacak. 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da bin 200 metrelik halk parkurunda her yaştan Mersinliyle Mersin'in maviliklerinde kulaç atacak. 1957'de Adana'da doğan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan, "Adana, yüzmeyle birlikte anılan bir kent. Her ne kadar Mersin'in denizi varsa da Adana'nın da gölü ve sulama kanalları var. Biz yüzücüler oralarda yüzmeyi öğrendik ve o dönemin şampiyon yüzücüleri arasında yetiştiğim için de çok mutluyum" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında birçok başarıya imza atan Arslan, 28 Ağustos 1979'da kuş uçuşu 33 kilometre olan Manş Denizi'ni yüzerek geçme başarısını, "1979 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın yüzücü unvanını aldım. 28 Ağustos tarihinde İngiltere'den Föransa'ya 15 saat 47 dakikada yüzerek bu başarıyı kazandım. Bu gerçekten bana büyük mutluluk verdi" cümleleriyle anlattı.

17 yaşında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandığında o dönemin Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Tuncay Şenyüz'ün kendisinden yüzmeyi bırakmasını istediğini söyleyen Arslan, "Benim en büyük şansım Tuncay Şenyüz. Beni havuzun kantininde gördüğünde, 'Sen 17 yaşından sonra yüzüp ne yapacaksın' dedi. 'Bırak artık bu yüzmeyi, niye geldin' dedi. Ben de 'Yapmayın hocam, ben Ankara Gazi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandım ve sporun içindeyim, niye yüzmeyeyim ki' dedim" diye konuştu.

Havuzda birçok başarı kazanmasına rağmen o yaşlarda rekortmen bir yüzücü olamadığını da söyleyen Arslan, "Onun nedenini de çok sonra öğrendim. Benim vücut yapım, kas yapım mukavemete göre spor branşlarında başarılı olabileceğimi gösteriyormuş. Ben yıllarca havuz yarışlarında boşu boşuna 50-100 metre sürat yarışları yüzmüşüm" dedi.

"Tam 4 yıl sürdü Manş'a hazırlanmam"

Nesrin Olgun Arslan, 1975 yılında 32 yaşındaki dünya rekortmeni Erdal Acet'in Manş Denizi'ne hazırlandığını gazetelerin yazması üzerine bir iddia ortaya koyduğunu belirterek, "Erdal abi 32 yaşında, ben 17 yaşındayım. Dedim ki 'Tuncay Hocam, Erdal abi 32 yaşında halen yüzüyor, ben 17 yaşındayım siz bana yaşlı diyorsunuz'. 'Erdal Acet kim, sen kim' dedi. Manş'ın yerini bile bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımı, ne olduğunu bilmiyorum. 'Ben de orayı yüzeceğim' dedim. Tam 4 yıl sürdü benim Manş'a hazırlanmam ve 1979 yılında, tam da Gazi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirip öğretmen olduktan sonra gerçekten çok olağanüstü antrenman yaptım. Günde 6 saat. Benim yaşantımın en güzel yıllarıydı 17 ve 22 yaş arası. Bütün vaktim antrenman yapmakla geçti" şeklinde konuştu.

"Kulaçlarımı Mersin'in tarihi için atacağım

42 yıl sonra Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu'nda da yüzerek tarihe geçmeye hazırlanan Arslan, "Bundan 42 yıl önce Manş Denizi'ni ilk yüzen kadın olmak, ilk olmak hep çok güzel geldi. Çok takdir edildim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de beni bu tarihi yarışa davet etmesi gerçekten büyük bir onur oldu. Büyük bir keyifle yine bir ilkte, yine bir tarihe geçmek için Pompei Harabeleri'yle, önemli, tarihi bir yarışta yüzmek, yer almak muhteşem bir duygu. Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürler. Kulaçlarımı Büyükşehir için atacağım. Mersin'in tarihi için atacağım. Mersin'in güzel sahillerinde yüzmek gerçekten olağanüstü olacak. Halkla birlikte, halk maratonuna katılacağım. Çocuklarla, gençlerle iç içe denizde kulaç atmak muhteşem olacak. Tüm Mersinlileri bu yarışa bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Spor alanında Mersin'de son yıllarda güzel gelişmelerin olduğunu da sözlerine ekleyen Nesrin Olgun Arslan, "Vahap Başkanımı büyük bir takdirle izliyorum. Çalışmalarını takdir ediyorum. Spora verdiği hizmetler benim ilgi alanımda. Öbür hizmetleri zaten harika yapıyor. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum sportif anlamda. Çünkü deniz kenarlarında benim de güzel projelerim var, her zaman yanlarındayım" diye konuştu. - MERSİN

Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor
Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor
Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor

Olgun Arslan, Manş Denizi, Mersin, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek 11:11 Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş 09:05 FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi

Son Dakika Haberleri
11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi         
11:35
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor         
11:20
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement