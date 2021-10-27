SALON: Kadir HasHAKEMLER: Anton Makhlin, Zdenko Tmasovic, Anton KruglovBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü, Meltem 3, Sevgi 4, Derin 5, Williams 17, Sventroaite 12, Helin 6, Slocum 15NEVE DAVİD RAMLA: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 351'İNCİ PERİYOT: 15-25İLK YARI: 33-513'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İsrail takımı Neve David Ramla'ya 86-62'lik skorla mağlup oldu.Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı ile Neve David Ramla takımından Emma Cannon oldu. Ev sahibi takım Kayseri basketbol'un en skorer ismi ise 17 sayıyla Williams oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Neve David Ramla: 62-86 - Son Dakika Spor