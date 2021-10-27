Üye Girişi
Nevşehir Belediye Spor: 4-3 - Son Dakika

Nevşehir Belediye Spor: 4-3

27.10.2021 17:26
Nevşehir Belediye Spor: 4-3

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Çağlar Öztürk (xx), Bedirhan Soydemir (xx)UŞAK SPOR: Amir (xxx) - Kerem (xx), Erol Erdal (xx), Sertan (xx) (Dk. 95 Murad Han x), İbrahim Şirin (x) (Dk. 46 Canberk xx), Erkan (xx) (Dk. 59 Onurcan xx), Resul (xxx), Noyan (x) (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Çağlar Öztürk (xx), Bedirhan Soydemir (xx)UŞAK SPOR: Amir (xxx) - Kerem (xx), Erol Erdal (xx), Sertan (xx) (Dk. 95 Murad Han x), İbrahim Şirin (x) (Dk. 46 Canberk xx), Erkan (xx) (Dk. 59 Onurcan xx), Resul (xxx), Noyan (x) (Dk.46 Tayyib x), Enes Olgun (x) (Dk. 46 Mehmet xxx), Celal Emir (xx) (Dk. 86 Berkay xxx), Yasin (xxx)NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Doğukan (x) - Furkan (xx), Muammer Umut (xx), Maksut (x), Aydın (x) (Dk. 65 Arif x), Ahmet (xx), Burak (x), Cemal (x) (Dk. 61 Malik x), Kutsal (x) (Dk. 61 Emre Işık xx), Emre Kars (xx), Yiğit (xx) (Dk. 70 Ömer x)GOLLER: Dk. 90 Berkay (Uşak Spor), Dk. 32 Yiğit (Nevşehir Belediye Spor)KIRMIZI KARTLAR: Canberk (Uşak Spor), Burak (Nevşehir Belediye Spor)SARI KARTLAR: Erkan, Sertan, Tayyib, Resul (Uşakspor), Maksut (Nevşehir Belediye Spor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Uşak spor evinde Nevşehir Belediye Spor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta seri penaltı vuruşları sonucu 4-3 mağlup ederek tur atladı. Nevşehir Belediye Spor'da 90'ıncı dakikada Burak direkt, Uşak Spor'da 110'uncu dakikada Canberk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Müsabakanının 32'nci dakikasında Yiğit'in golüyle öne geçen Nevşehir temsilcisi, 90'ıncı dakikada Berkay'ın golüne engel olamayınca normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca penaltı vuruşlarına geçildi. Uşak Spor'da Mehmet, Yasin ve Resul penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Tayyip penaltıyı kaçırdı. Nevşehir ekibinde ise Emre Işık ve Furkan hata yapmazken, Malik, Maksut ve Ömer penaltılardan faydalanamadı.

- Uşak

İbrahim Şirin, Murad Han, Nevşehir, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediye Spor: 4-3 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti 18:06 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş
Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:50 Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok         
18:23
Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı         
17:50
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 18:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Spor: 4-3 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement