Olimpiyatlarda tarihe geçen Hülya Şenyurt, geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

1992 Barselona Olimpiyatları'na katılarak judoda 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hülya Şenyurt, memleketi Ordu'da geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Ordu Altınordu Meslek İlköğretim Okulu'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapan Şenyurt, judo antrenörlüğüne de devam ediyor.

Haftanın belli günleri antrenmanlara katılarak gençleri geleceğe hazırlayan Şenyurt, yeni şampiyonların yetişmesi için elinden geleni yapıyor.

Hülya Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judonun yaşam tarzı olduğunu, bu sporla büyüdüğünü ve hayatının her alanında judo olduğunu söyledi.

İmkanlar el verdiği sürece judodan vazgeçmeyeceğini dile getiren Şenyurt, "Çocuklara judoyu öğretiyorum. Başarılı sporcuları bulmaya çalışıyorum. Düzenli şekilde antrenmanlara devam ediyorum." dedi.

Şenyurt, aktif spor hayatında Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük ile Balkan şampiyonluğu gibi derecelerinin olduğunu ifade ederek, "Ancak hayatımın en önemli madalyası 1992 Barselona Olimpiyatları'nda aldığım üçüncülük madalyası. Bu, Türkiye'de tüm branşlarda olimpiyatlarda kadın sporcular arasında alınan ilk madalya." diye konuştu.

"Kız çocuklarına örnek olduğum için çok mutluyum"

Bu alanda ilk olmanın çok gurur verici olduğunu vurgulayan Şenyurt, "Bizler bunun yükümlülüğünü her zaman taşıyoruz. Kız çocuklarına örnek olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra da örnek olmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Kendisini tarihe geçiren madalyanın önemine değinen Şenyurt, "İlk madalya alındıktan sonra 'Bu madalya alınabiliyormuş, ulaşılmayacak şey değilmiş.' duygusunu kadın sporculara verdiğime inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şenyurt, 19 yaşında elde ettiği bu başarının çok önemli olduğunu belirterek, bugün olimpiyatlarda madalya kazanıldığında bu başarının değerinin daha iyi anlaşıldığının altını çizdi.

Judoda halen kendisinden sonra kadınlarda madalya kazanılmadığına vurgu yapan Şenyurt, "Ama biz umudumuzu kaybetmedik. Judoda bir gün yeni madalyaların alınacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye Judo Federasyonunun önemli başarılarının olduğuna işaret eden Şenyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece olimpiyatlarda madalya alamıyoruz. Onun dışında Avrupa ve dünya klasmanında başarılı olan birçok kadın ve erkek sporcumuz var. Judonun topluma kattığı birçok değer var. Sadece başarıyı madalya anlamında değerlendirmemek lazım. Birçok çocuğu sokaktan alıp mindere taşıyoruz. Olaya bu açıdan da bakmak gerekiyor."

"Kadınlar bir şeyi yapmak istediğinde gerçekten başarıyor"

Şenyurt, Türkiye'de kadın sporcuların genel anlamda başarısının arttığına dikkati çekerek, "Türkiye'de kadın sporcuların başarısında çok ciddi artış var. Kadınlar bir şeyi yapmak istediğinde gerçekten başarıyorlar. Bu konuda kadınlar olarak daha azimli ve daha çok çalışkanız. Hedeflediğimiz bir şey varsa muhakkak bunun üstesinden gelebilme, problemleri çözme gibi özelliklerimizin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kadın sporculara tavsiyelerde de bulunan Şenyurt, "Mutlaka çok çalışsınlar. Hedeflerinden vazgeçmesinler. İnanıyorum ki kadınlar başarılı oldukça ülkemiz spor alanında daha başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.