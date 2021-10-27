OPET Muğla Cup Four Cross, 29 Ekim'de başlayacak

Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross, 29 Ekim'de Fethiye'de başlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCİ) tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muğla Valiliği'nce çeşitli kurum ve belediyelerin desteği ile düzenlenecek yarışının ilki 29 Ekim'de Fethiye'de gerçekleştirilecek. Üç etaptan oluşan yarışların ikinci etabı 31 Ekim'de Marmaris'te, son etabı ise 2 Kasım'da Bodrum'da yapılacak.

Bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak yarış "City Mountainbike" formatı ile gerçekleştirilecek. Şehir merkezine kurulacak engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcu çıkış alabilecek.

Etaplara, City Mountain Bike BV Başkanı Kristoph Bruyneel ve 15 UCI sporcusu da katılacak.

Amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirecek yarışmada, şampiyon milli sporcular Abdülkadir Kelleci ve Veysel Gülmez yer alacak.