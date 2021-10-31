OPET Muğla Cup Four Cross'un ikinci ayağı Marmaris'te yapıldı

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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross'un ikinci ayağı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muğla Valiliğinin destekleriyle Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışa, 10 ülkeden 62 sporcu katıldı.

İlk ayağı Fethiye'den sonra ikinci ayağı Marmaris'te "City Mountainbike" formatıyla gerçekleştirilen organizasyonda, engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlik sorumlusu Oğuzhan Soylu, gazetecilere, organizasyonun başlangıç etabı Fethiye'de ses getirdiğini ve ilgi uyandırdığını söyledi.

Marmaris etabının yer ve hazırlık olarak çok profesyonelce hazırlandığını ve bisiklete ilginin çok yüksek olduğunu belirten Soylu, " Cumhuriyet Bayramı'nı Fethiye'de renkli şekilde kutladık. Marmaris etabı da çok profesyonel oldu. Çok güzel gerçekleşti. Belediye ve emniyet bizlere çok yardımcı oldular. İki gün sonra Bodrum etabında da sürprizlerimiz olacak. Bizlerde şimdiden Bodrum etabını bekliyoruz." diye konuştu

Marmaris etabında erkeklerde Almanyalı Felix Klausmann, kadınlarda ise Hollandalı Didi de Vries birinci oldu.

Yarışın son etabı 2 Kasım'da Bodrum'da yapılacak.