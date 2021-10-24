Otomobil sporlarında Atatürk Kupası'nın final etabı Aydın'da yapıldı

Otomobil sporlarında Atatürk Kupası'nın final etabı olarak Aydın'da düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü ve Koçarlı Belediyesi iş birliğinde organize edilen tırmanma yarışı, Adnan Menderes Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Kupası'nın 4. ayağı olan organizasyona yarış severler yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 5 kategoride 18 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de yer aldı.

Yarışma esnasında Enez Al'ın kullandığı otomobil pistten çıkarak şarampolde asılı kaldı.

Organizasyonu, 1. kategoride Bekir Kuvvet Erim, 2. kategoride Hakan Akman, 3. kategoride Erdal Oral, 4. kategoride ise Kemal Şener birinci tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise Yasemin Erikli yarışı ilk sırada bitirdi.

Dereceye giren pilotlara kupaları, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Bekir Kuvvet Erim, kentin tanıtımı için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinde bu yarışların yapılması gerektiğine dikkati çeken Erim, "Talep de var, bunun için uğraşıyorum. Yollarda kazalar oluyor, sürat yapılıyor, bilinçsiz araç kullanılıyor. Bu tür sporların çok faydası var. Güzel bir yarış oldu. Benim çin de zevkli bir yarış oldu. Tecrübeli olduğum için biraz daha rahat yarıştım." ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da keyifli bir organizasyona imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Ödül törenine Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.