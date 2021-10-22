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(Özel haber) Fatih Keleş: "Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz" - Son Dakika

(Özel haber) Fatih Keleş: "Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz"

22.10.2021 13:15

- (Özel haber) Fatih Keleş: "Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz" İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş: "Tokyo'da alınan madalyalar bizi gelecek yıllar için heyecanlı hale getirdi" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Önümüzdeki hedef Paris ama...

- (Özel haber) Fatih Keleş: "Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz"

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş:

" Tokyo'da alınan madalyalar bizi gelecek yıllar için heyecanlı hale getirdi"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Önümüzdeki hedef Paris ama umut ediyorum ki 2036'da, İstanbul'a olimpiyatları getiririz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vizyonunu çizdi, hedefini koydu. Biz de o alana hizmet edebilmek için tüm gücümüzle tüm sporcularımızla tüm altyapımızla 2036'ya kadar uzanan planlamamız önümüzde hazır ve o doğrultuda devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, olimpiyatlar ve sezon değerlendirmesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana kadın spor branşlarına verdikleri desteği arttırarak devam ettirdiklerini dile getiren Başkan Keleş, "Kadın voleybolunu da daha üst yerlere taşımak için girişimlerde bulunmuştuk. Kadın atletizm branşını kurduk, kadın halter branşını kurduk. Kadın buz hokeyi takımının kuruluşu için 3 milli kadın sporcumuzla imza attık. Önümüzdeki sezon kadın buz hokeyi süper liginde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak biz de bu branşta varız demeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tokyo'da alınan madalyalar bizi gelecek yıllar için heyecanlı hale getirdi"

Başkan Fatih Keleş, Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda 21 sporcu ile temsil edip, 2 bronz 1 gümüş madalya aldıklarını aktararak, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak çok zor bir süreçten çıkarak Tokyo Olimpiyatları'na gittik. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları diye adlandırılıyor ama 2021 yılında zoraki de olsa yaptık çünkü Japonya'nın o konuda tereddütleri vardı. Nihayetinde o tarihe kadar sporcularımızı hazır tutmak için ciddi çaba sarf ettik. 21 sporcumuzla ülkemizi Tokyo'da temsil ettik. Bu da çok değerli ve başarılı bir iş. 108 sporcu yaz olimpiyatlarına gitti. 58 sporcu da paralimpik olimpiyatlara gitti. Biz de yaz olimpiyatlarında ve paralimpik olimpiyatlarda 21 sporcumuzla ülkemizi Tokyo'da temsil ettik. 21 sporcumuz, 2 bronz 1 gümüş madalya elde etti. Bizim için gurur verici sevindirici bir iş. Ülkemizin orada ciddi sayıda madalya alması ve bir rekor kırması bizi çok mutlu etti. Biz de buna katkı sunduğumuz için çok çok mutluyuz. Bizi gelecek yıllar için bir sonraki olimpiyatlar için çok daha heyecanlı ve hevesli hale getirdi" cümlelerine yer verdi.

"Birkaç branş daha ekleyerek Paris'e kadar sürpriz yapabiliriz"

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıkların başladığına değinen Fatih Keleş, bu olimpiyata daha fazla branşta katılmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Biz o tarihe kadar bu sporcularımızla daha genç sporcularımızla en yüksek sayıda katılımla Paris'e gitmek istiyoruz. Başarı madalya elbette olacaktır ama biz öncelikle İBBSK olarak spora ve amatör branşlara verdiğimiz katkıyı arttırarak devam edeceğiz. Spor sadece birkaç branştan ibaret değil. Biz 19 branşta ülkeyi ve Türk sporunu temsil ediyoruz. Bunu da yine arttırarak devam ettireceğiz. Bunlara birkaç branş daha dahil edeceğiz. Birkaç branş daha ekleyerek Paris'e kadar sürprizler yapabiliriz. Daha fazla sporcuyla oraya gideceğimizi umut ediyorum, hedefimiz bu. Hem çok sayıda sporcu hem de çok sayıda kadın sporcuyla Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bunun için genç jenerasyondan arkadaşlarımız yetişiyor. Çok fazla da süre kalmadı. 2 buçuk yıl gibi bir süre kaldı. Bunların elemeleri kalifikasyonları bazı branşlarda başladı bazılarında bir sonraki aşamada başlayacak" değerlendirmesini yaptı.

"Umut ediyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz"

2024 Paris Olimpiyatları'nın yanı sıra 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatları için de altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Fatih Keleş, 2036 olimpiyatlarının İstanbul'da yapılması adına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma içerisinde olduklarının altını çizerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tokyo biter bitmez hemen hedefimize koyduk. Tüm sporcularımızla oraya hazırlanıyoruz. Yetenekli genç sporcularımız var. Bugünden onların oraya gidip iyi dereceler alabileceğini görebiliyoruz. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Sadece 2024 Paris Olimpiyatları da değil. Bugünden 2028'i 2032'yi hatta 2036'yı hedefimize koymuş durumdayız. Altyapıdaki sporcularımızla aslında oralara çalışıyoruz. Önümüzdeki hedef Paris ama umut ediyorum ki 2036'da İstanbul'a olimpiyatları getiririz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vizyonunu çizdi, hedefini koydu. Biz de o alana hizmet edebilmek için tüm gücümüzle tüm sporcularımızla tüm altyapımızla 2036'ya kadar uzanan planlamamız önümüzde hazır ve o doğrultuda devam ediyoruz."

(Özel haber) Fatih Keleş: Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz
(Özel haber) Fatih Keleş: Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz
(Özel haber) Fatih Keleş: Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz
(Özel haber) Fatih Keleş: Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, İstanbul, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Fatih Keleş: 'Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Fatih Keleş: "Umuyorum ki 2036'da olimpiyatları İstanbul'a getiririz" - Son Dakika
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