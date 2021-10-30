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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

30.10.2021 16:35
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Hakan Kutlu: Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor"Dokunuş değil, özgüven gerekiyordu"Marius Sumudica: Golden sonra gardımız düştü"İlk 2 maçta daha ofansif oynadık"Olgucan KALKAN / - Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakan Kutlu: Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor

"Dokunuş değil, özgüven gerekiyordu"

Marius Sumudica: Golden sonra gardımız düştü

"İlk 2 maçta daha ofansif oynadık"

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ve Öznur Kablo'nun teknik direktörü Marius Sumudica basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hakan Kutlu, "Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı. Yetenekli ve karakterli oyunculara sahiptik. İlk yarı sıkıntılı geçti. Onlar daha iyi gözüktü. Kazanamamanın verdiği stresle ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarının başlamasıyla ve golden sonra iyi işler yaptık. Oyuncularımız neler yapabileceklerini gösterdiler. Kaliteli isimler var. Takım bulunduğu yeri hak etmiyordu. Bazen böyle kaliteli kadrolar da sıkıntı yaşayabiliyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı."DOKUNUŞ DEĞİL, ÖZGÜVEN GEREKİYORDU"Takımın özgüven konusunda eksik olduğunu da belirten Kutlu, "4 günlük çalışma süremiz vardı. Hem sahada hem de toplantılarla değerlendirmeye çalıştık. Oyuncular çok istekliydi. 10'a yakın toplantı yaptık. 4 tane idman yaptık. Ben maçtan önce de kazanacağımızı düşünüyordum. Dokunuş değil, özgüven gerekiyordu. Onu verdik. Daha önceki hataları gösterdik. Hataları yapmayınca kalitelerinin ortaya çıkacağını söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar" şeklinde konuştu."2'NCİ YARI RAKİBE ALAN BIRAKMADIK"Sahada daha kompakt olmaya çalışacaklarını söyleyen Kutlu, "Takım halinde daha yakın olacağız. Birlikte oynamaya çalışacağız. Bu sadece bölgeler arasında değil. Yaptığımız analizlerde kompakt olmayan bir takım vardı. Rakibe temas yapmayan bir takımdı. Geniş alanda oynuyorlardı. Biz alanları daraltıp, kazandığımız toplarla yeteneklerin öne çıkacağını konuştuk. Bloklarımız birbirine yakın oynadı. Oyuncular 5 günde ne yapabilirse onu yaptılar. Rakibe 2'nci yarı alan bırakmadık diyebilirim" dedi."TEHLİKELİ BÖLGENİN DIŞINA ÇIKMAK İSTİYORUZ"Kasımpaşa'nın iyi tesisler ve iyi bir yönetime sahip olduğunu belirten Hakan Kutlu, "Takımın içinde girdiğimizde yanılmadığımızı gördük. Kulübün içinde önemli insanlar var. Çalışan ekibe yardım ediyorlar. Daha önce bu takımla ilgili alt sıralardan kurtulamaz diye bir düşüncemiz yoktu. Yanılmadığımızı gördük. Özellikle 2'nci yarı iyi bir futbol ortaya koyduk. Sahaya iyi yayıldık. Oyuncular zaten yetenekli. Bizi cezbeden takımın kadro kalitesi ve yapısıydı. Tehlikeli bölgenin dışına çıkmak istiyoruz. Bunun dışına ne zaman çıkarsak daha ilerisi için konuşabiliriz" diye konuştu.MARIUS SUMUDICA: GOLDEN SONRA GARDIMIZ DÜŞTÜİki yarı arasında ciddi bir fark olduğunu ifade eden Sumudica ise "Kornerden bir gol yedik ve sonrasında gardımız düştü. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız analiz toplantısında futbolcularımla bunu konuşup, çözümlerine bakacağız" diye konuştu. Adana Demirspor ve Altay maçlarında daha ofansif oynadıklarını belirten Sumudica, "Oyunclarım şu anda iyi. Kendi takımım açısından bakıyorum sadece. Devre arasında transfer konusuna henüz bakmadık. İlk 2 maçta daha ofansif oynadık. Bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Dediğim gibi hafta için yapacağımız toplantılarda buna bakacağız. Ben hiçbir zaman kameralar önünde oyuncularımı eleştirmedim" şeklinde konuştu.

İlk yarıda oyunsal anlamda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sumudica, "İlk yarı içeri girdiğimizde takım iyiydi. Kornerden yediğimiz golden sonra demorelize olduk. Oyuncu değişikliklerinde sistemsel olarak değişiklik yapmam lazımdı. Daha önce dörtlü savunma çalışmadık. Taktiğimizle devam etmek istedik. Benim için de bazı şeyleri değiştirmek basit değil" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hakan Kutlu, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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