Salon sporlarının sorunları İstanbul'da düzenlenen panelde tartışıldı

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikasının (TSİİS) düzenlediği salon sporlarının dünü, bugünü, yarını ve stratejik hedefleri konulu panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak dünya kick boks şampiyonu ve Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Serkan Yılmaz, dünya rekortmeni ve SAT komandosu Namık Ekin, İyi Parti Spor Bilim Kurulu Başkanı Ali Demir, spor yazarı Osman Tanburacı, Küçükçekmece Belediyesi Spor Danışmanı Abdullah Kaya katıldı.

Salon sporlarının şu anki durumunun masaya yatırıldığı panelde Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, ulusal spor politikasının oluşturulması, spor bilim kurulunun kurulması, yetenek taraması uygulamasının spor bilimine uygun yapılarak yaygınlaştırılması, olimpiyat hazırlık merkezlerinin benzerlerinin olimpik olmayan branşlar için de kurulması gerektiğini ortak tavsiye görüşü olarak açıkladı.

Başkan Güler, Ulusal Spor Enstitüsü kurulması için çalışma yürüteceklerini, "Spor Reçetesi" adı verilen proje ile Sağlık Bakanlığının yükünü azaltmayı hedeflediklerini, düzenlemeyi planladıkları SporFest festivali ve fuarı ile spor sektörünün güçlenmesini, gelişmesini ve daha çok kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Güler ayrıca kadın sporcu sayısını artırmayı ve kadınların daha aktif şekilde spora katılmalarını hedeflediklerini belirtti.