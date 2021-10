Semt77 Yalovaspor: 79-73

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Serhat Büker (xx), Sinem Tetik (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 12, Yunus (xx) 5, Colson (xxx) 13, M'Baye (xxx) 11, Mahir (xx) 2, Roll (xxx) 18, Blackmon (x) 3, Berkan (x), Burak Can (xxx) 12, Can Korkmaz (x) 3SEMT77 YALOVASPOR: Jones (xxx) 21, Williams (xx) 5, Lee (xx) 8, Oğulcan (x), Mert (xx) 4, Cosey (xxx) 21, Conklin (xxx) 12, Can Altıntığ (x) 2, Doğan (x), İlkan (x)1'İNCİ PERİYOT: 26-13İLK YARI: 42-353'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52ING Basketbol Süper Ligi 'nde lider Pınar Karşıyaka , evinde çekişmeli geçen maçta Semt77 Yalovaspor 'u 79-73 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta Roll, 18 sayıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla ligde 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti.Pınar Karşıyaka'da son olarak Real Madrid forması giyen ve İzmir ekibine transfer olan Alex Tyus kenarda oturup takıma destek verirken, sakatlığı bulunan Semih Erden ile Tyus'un gelişiyle yolların ayrılması beklenen Mitchell da sakatlığı gerekçesiyle forma giymedi. Yeşil-kırmızılılarda 3 pivot da kenarda yer alırken 5 numara olarak uzun forvet Mahir görev yaptı.Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Karşıyaka, M'Baye ve Roll'un devreye girmesiyle oyuna ağırlığını koydu. Bu bölümde 10-0'lık seri yakalayan İzmir ekibi, 21-9'la farkı 12 sayıya çıkardı. Periyodun son saniyesinde Roll'un orta sahadan müthiş üçlüğüyle Karşıyaka ilk 10 dakikayı 26-13 önde geçti.İkinci periyodun başında Karşıyaka farkı 30-13'le 17 sayıya kadar taşısa da Yalovaspor, Cosey, Jones ve Can'la farkı 7'ye indirdi. İlk yarı, ev sahibinden Can Kormaz ve Yalova'dan Williams'ın karşılıklı üçlükleriyle 42-35 tamamlandı.Üçüncü periyotta Yalovaspor, önce Conklin'le skoru 46-44'e getirdi, ardından Jones'la 50-50 eşitliği buldu. Pınar Karşıyaka, bu dakikadan sonra 6'sı Burak Can'dan olmak üzere Yunus ve Roll'ün üst üste 10 sayılık serisiyle yeniden farkı açıp rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Periyot 62-52 sonuçlandı.Dördüncü periyotta Karşıyaka'nın uzun süre skor bulamamasından yararlanan Yalovaspor, bitime 3 dakikada 29 saniye kala Jones'un turnikesiyle skoru 68-67'ye getirip, ardından Cosey'le bulduğu teknik faulle yeniden 68-68 eşitliği yakaladı. Jones, son 3 dakikaya girerken bulduğu üçlükle takımını 71-70 öne geçirdi. Roll ve Colson'un çok kritik dış atışları Karşıyaka'yı bitime 2 dakika 2 saniye kala tekrar 75-71 üstünlüğe taşıdı. Kalan anlarda Roll'ün basketleriyle rakibinin yeniden kendisini yakalamasına izin vermeyen Karşıyaka, salondan 79-73 galip ayrıldı.

- İzmir