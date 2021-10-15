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Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak - Son Dakika

Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak

15.10.2021 11:01
Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun girişimleriyle Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hem motor hem de otomobil sporlarına hizmet edecek pistin altyapı çalışmaları tamamlandı.

ÖMER FARUK CEBECİ/ÖMER ÜRER - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun girişimleriyle Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hem motor hem de otomobil sporlarına hizmet edecek pistin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Yapımına 2015 yılında 650 dönüm arazi üzerinde başlanan 3 bin 600 metre uzunluğundaki pistin Türk sporuna kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Asfaltlama işleminin yapılmasının ardından diğer çalışmaların tamamlanması sonrası pistin hem profesyonel hem de amatör hız tutkunlarının hizmetine sunulması planlanıyor.

"Adım adım pisti geliştireceğiz ve büyüteceğiz"

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine, pistin yapımı için uzun yıllardır emek verildiğini söyledi.

Yapım çalışmaları için Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile her hafta görüştüğünü aktaran Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.

Sofuoğlu, bürokratik işlemlerin tamamlandığını ve pistin asfalt dökülmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Bununla alakalı bütçe ve destek aranıyordu. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı bununla ilgili destek olacak. Belki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından buranın asfaltıyla alakalı bir destek talep ederiz. Şu anda oradaki en büyük ihtiyacımız asfalt." diye konuştu.

Asfalt çalışmasının ardından adım adım pistin geliştirileceğini ve büyütüleceğini anlatan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Kolay bir proje değil ama Türkiye'nin eksiği olan bir proje. Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattım; Türkiye'de yarış pistlerine ihtiyacımız olduğunu, insanların hız tutkusunu otoyollarda gidermeye çalıştıkları için birçok kişinin hayatını kaybettiğini anlattım. Hız tutkunlarının bu tutkularını yaşayabilmeleri, sporcuların kendilerini geliştirmeleri için gerekli olan bu pisti inşallah yapacağız. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu eksiği, inşallah gidereceğiz. Allah'ın izniyle de gelecek nesil sporcuların daha iyi yetişmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Türkiye'ye bir pist daha kazandırılacak"

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da pistin 40 hektar büyüklüğünde ve 3 bin 600 metre uzunluğunda olacağını, motor sporları için hem profesyonellere hem de amatörlere hizmet edeceğini kaydetti.

Pistin yapım sürecine ilişkin bilgi veren Koloğlu, pistin Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, asfaltlama ve diğer çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'ye bir pist daha kazandırılacağını ifade etti.

Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak
Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak
Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak
Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak
Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak

Cumayeri, Düzce, Milli, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sofuoğlu hız tutkunlarını yeni pistte buluşturacak - Son Dakika
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