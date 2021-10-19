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Son dakika haberi... Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor", - Son Dakika

Son dakika haberi... Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor",

19.10.2021 14:25

Son dakika haberleri: - Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor", Çaykur Rizespor'un Kongolu yıldızı Yannick Bolasie, "Artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

- Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor",

RİZE - Çaykur Rizespor'un Kongolu yıldızı Yannick Bolasie, "Artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in son sırasına demir atan Çaykur Rizespor, ligin ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabildi. Kötü gidişata bir dur demek isteyen yeşil-mavili ekip 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Kasımaşa'dan 3 puan alarak artık taraftarını sevindirmek isteyen Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Yanncik Bolasie, Rizespor'a gelmeden önce tek başına antrenmanlar dışında hiçbir hazırlığı olmadığını, buna rağmen performansının iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bolasie, "Ben buraya gelirken bir kamp geçirmedim, herhangi bir takımla kamp yapmadığımı, sadece tek çalıştığımı söyleyebilirim. Eğer bu şekilde değerlendirirseniz, tek başıma çalışmalar yaparak direkt maçlara çıktığımı değerlendirirseniz ben şu ana kadarki performansımı çok iyi olarak değerlendirebilirim. Benim amacım taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak. Onun için her geçen gün daha fazla çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman tabi bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve işler yolunda gitmeye başladıkça, skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kariyerinde daha önce üst üste maç kaybının 3'ü geçmediğini, böyle bir durumun ise ilk kez başına geldiğini vurgulayan Bolasie, "Kötü gidişatı tersine döndüreceğiz. Böyle bir başlangıç hiç yaşamamıştım. Tabi ki hepimiz için çok üzücü. Şu ana kadar kariyerimde herhalde en fazla 3 kere mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Ben burada da bunu çevireceğimizi düşünüyorum. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki biraz şanssız maçlar da oynadık. Bu şanssızlıklarımızı da kıracağımızı düşünüyorum. Eğer antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya ansıtırsak ve sahaya yansıttığımızda da hakemler açısından, oynanan oyunlar açısından da biraz daha şansımız yaver giderse ben bu işi çevireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesi gelmediği için henüz tam olarak takıma adapte olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tam adapte miyim? Ailemin gelmesini bekliyorum. O yüzden tam adapte olduğumu söyleyemem ama elimden geleni yapıyorum. Sahada da adaptasyonumu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

Kasımpaşa maçında sahadan galip ayrılmak istediklerini dile getiren Bolasie, "Kasımpaşa maçı şu ana kadar oynadığımız maçlardan farklı bir maç olmayacak. Hepsinin değeri aynı. Bizim artık bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şans her zaman daha fazla çalışanın, daha fazla mücadele edenin yanındadır diye düşünüyorum. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak bir başlangıç yapacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Daha önce futbol oynadığı İngiltere ile Türkiye arasındaki hakem farklarının sorulması üzerine Bolasie, "Kişisel olarak hakemler ile alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben kendi açımdan sahada neyi daha iyi yapabilirim, neyi daha doğru yapabilirim düşüncesinin peşindeyim. Hakemler arasında İngiltere'de de burada da çok bir fark göremiyorum. O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Takım olarak şansın biraz daha bizim yanımızda olmasını bekliyorum" cevabını verdi.

Son dakika haberi... Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,
Son dakika haberi... Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,
Son dakika haberi... Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,
Son dakika haberi... Yannick Bolasie: Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor ,

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Rizespor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Yannick Bolasie: 'Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor', - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yannick Bolasie: "Bir maçı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor", - Son Dakika
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