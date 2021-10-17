Son dakika: Trabzonspor, liderliğe yükseldi

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi. Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23. dakikada Min-jae'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas'ın biri penaltıdan 2, Yusuf Sarı'nın da 1 golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı. En son ligin 3. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bakasetas, gollere devam etti Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 9 maçta 7 gole ulaştı. Maç sonu kolbastılı kutlama Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından orta alanda kolbastı oynadı. Taraftarlarla galibiyetin ve liderliğin sevincini yaşayan oyuncuları, burada teknik direktör Abdullah Avcı da tebrik etti. Fenerbahçe 3 hafta sonra kaybetti Fenerbahçe, ligde 3 hafta aradan sonra puan kaybetti. Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.

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