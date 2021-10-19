Süper Lig'de 9'uncu haftanın ardından

-Haftanın olayı: Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğe yükseldi

- Emre Belözoğlu'nun Başakşehir kariyeri galibiyetle başladı

-Alanyaspor'un Bülent Korkmaz ile yakaladığı seri 6 maça çıktı-Marius Sumudica, Süper Lig'e galibiyetle döndü- Çaykur Rizespor 'a Hamzaoğlu da çare olamadı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 9'uncu hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 34 gol atılırken 3.4 ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 9'uncu hafta dün akşam oynanan 2 maç ile geride kaldı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 6 galibiyet alırken 3 maçtan ise deplasman ekipleri galip ayrıldı. Geride kalan haftanın berabere biten tek karşılaması ise Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması oldu.HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR, FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE LİDERLİĞE YÜKSELDİSüper Lig'in 9'uncu haftasının en dikkat çekici karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzon deplasmanına lider olarak giden Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçse de 23'üncü dakikada Min Jae Kim'in 2'nci sarı karttan 10 kişi kalmasıyla karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve liderliği rakibine bıraktı. Fenerbahçe galibiyetiyle 9'uncu haftayı 6 galibiyet 3 beraberlik ile 21 puanla kapatan bordo-mavili ekip, İttifak Holding Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla birlikte ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım unvanını elinde bulundurdu.EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ GALİBİYETLE BAŞLADISüper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olarak haftayı 15'inci sırada kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edilmiş ve göreve bir dönem turuncu-lacivertli ekibin formasını da giyen Emre Belözoğlu getirilmişti. Genç teknik adam, İstanbul ekibiyle ilk maçına son şampiyon Beşiktaş karşısında çıktı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak puanını 9'a yükselten Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu da takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışmayı başardı. Başakşehir, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.ALANYASPOR'UN BÜLENT KORKMAZ İLE YAKALADIĞI SERİ 6 MAÇA ÇIKTISüper Lig'in 3'üncü haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasıyla göreve gelen Bülent Korkmaz'ın bileği bu hafta da bükülmedi. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 9'uncu haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 mağlup ederek Korkmaz yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Korkmaz ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 9'uncu haftayı 17 puan ve averajla 7'nci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, ligin 10'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.MARIUS SUMUDICA, SÜPER LİG'E GALİBİYETLE DÖNDÜSüper Lig'de 8'inci haftanın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrılmasıyla Rumen teknik adam Marius Sumudica, takımın yeni teknik direktörü olmuştu. Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ve Gaziantep FK takımlarını da çalıştıran, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında görev alan Marius Sumudica, Malatya ekibiyle çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte 5 haftalık aranın sonunda galibiyetle tanışan Malatyaspor, haftayı 9 puan ve averajla 16'ncı sırada kapattı. Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında Altay'ı konuk edecek.ÇAYKUR RİZESPOR'A HAMZAOĞLU DA ÇARE OLAMADI

Çaykur Rizespor'da ligin 6'ncı haftasında alınan Altay mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinin galibiyet hasretine son veremedi. Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son olarak Karadeniz derbisinde deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. 9 haftanın ardından aldığı 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin galibiyet alamayan tek takımı durumunda bulunan Rizespor, ligin 10'uncu haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.